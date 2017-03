Psychisch Kranker entführt Bus und nimmt Fahrer als Geisel

Höxter. Ein psychisch kranker Mann hat in Höxter einen Linienbus entführt und ist stundenlang mit dem Fahrer als Geisel durch den Landkreis gefahren. Der 46-Jährige habe den Kleinbus am Freitagabend in seine Gewalt gebracht, teilte die Polizei Bielefeld am Samstag mit. Ein weiterer Businsasse konnte kurz nach Fahrtantritt bei einem kurzen Stopp aus dem Fahrzeug flüchten.

Spezialeinheiten der Polizei verfolgten den Bus über drei Stunden lang auf seiner Fahrt durch Höxter. Schließlich konnte der Mann auf einem Parkplatz überwältigt werden, als er anhielt, um auf Toilette zu gehen. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt. In dem Kleinbus fanden die Beamten mehrere Messer des Tatverdächtigen.

Nach ersten Erkenntnissen ist der 46-Jährige psychisch auffällig, trinkt Alkohol und konsumiert Drogen.

dpa/lnw