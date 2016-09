Prozess: Tod auf der «Gorch Fock»

Münster.

Münster. Bei einer nächtlichen Wache auf dem Segelschulschiff «Gorch Fock» stürzt die junge Kadettin Jenny Böken in die Nordsee. Acht Jahre nach ihrem Tod geht der Fall vor das Oberverwaltungsgericht in Münster. Erstmals sollen wichtige Zeugen vor Gericht aussagen.

Acht Jahre nach dem Tod der Bundeswehr-Kadettin Jenny Böken auf dem Segelschulschiff «Gorch Fock» verhandelt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster heute den Fall. Die Eltern der damals noch 18-jährigen Soldatin haben die Bundesrepublik auf die Zahlung einer Entschädigung nach dem Soldatenversorgungsgesetz über 20 000 Euro verklagt.

Für eine Entschädigungszahlung hätte die junge Frau im Ausguck der «Gorch Fock» einen besonders lebensgefährlichen Dienst verrichten müssen. Ihr Dienstherr streitet dies ab und verweigert deshalb eine Zahlung. Jenny Böken ging 2008 bei einer Nachtwache nördlich von Norderney über Bord, ihre Leiche wurde rund zwei Wochen später in der Nordsee nordwestlich von Helgoland geborgen. Anschließend erhoben die Eltern schwere Vorwürfe gegen Teile der Besatzung. Ihre Tochter sei krank und nicht dienstfähig gewesen, argumentieren die Eltern.

Die Staatsanwaltschaft in Kiel geht dagegen von einem tragischen Unglück aus. Anklage erhob sie deshalb nicht. Im August hatte sich das Oberlandesgericht in Schleswig dieser Ansicht angeschlossen und einen Antrag der Eltern wegen des Vorwurfs des Totschlags und der Urkundenunterdrückung als unbegründet zurückgewiesen.

Die Eltern erhoffen von der mündlichen Verhandlung in Münster mit Hilfe des Verwaltungsrechts neue Impulse für Ermittlungen. Neun Zeugen sind geladen. Erstmals müssen der ehemalige Kapitän und der Schiffsarzt der «Gorch Fock» vor Gericht aussagen. Ein Meteorologe soll die Wetterbedingungen näher beschreiben, unter denen Jenny Böken in der Nacht und nur Stunden vor ihrem 19. Geburtstag Dienst tat. Damit will das Gericht bewerten, ob die Kadettin «besonders gefährdet» war.

In der ersten Instanz vor dem Verwaltungsgericht Aachen ging es noch um 40 000 Euro. Das Gericht hatte dabei übersehen, dass zum Zeitpunkt des Unfall im September 2008 das Gesetz noch eine Zahlung von 20 000 Euro vorsah.

