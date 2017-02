Prozess um Tod von Prügelopfer Niklas geht weiter

Bonn. Am Bonner Landgericht wird am Vormittag der Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas fortgesetzt. Folgt das Gericht seiner bisherigen Planung, wird es an diesem dritten Verhandlungstag noch nicht konkret um den Angriff auf den 17-Jährigen gehen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten Angriffe auch in anderen Zusammenhängen vor - diese sollen zuerst behandelt werden. Den Kernvorwurf des Prozesses, die Attacke auf Niklas im Mai 2016, bestreitet der 21 Jahre alte Hauptangeklagte. dpa