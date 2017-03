Prozess gegen mutmaßliche Unfall-Gaffer startet neu

Bremervörde. Bei einem Unfall mit zwei Toten in einer Eisdiele in Bremervörde sind die Helfer im Sommer 2015 von drei Gaffern bei ihrer Arbeit massiv behindert worden. Nun kommen die mutmaßlichen Störer vor Gericht: Von heute an müssen sie sich wegen Bedrohung, Widerstands gegen Beamte, Körperverletzung und versuchter Nötigung vor dem Amtsgericht Bremervörde verantworten. Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Brüder, die heute 20, 27 und 37 Jahre alt sind. Einer von ihnen soll einen Platzverweis missachtet und einem Beamten gedroht haben, dass er ihn umbringen werde. dpa