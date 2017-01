Prozess gegen Ex-Klinik-Chef: Verteidigung will Freispruch

Düsseldorf. Im Untreue-Prozess gegen den ehemaligen Chef der Düsseldorfer Uniklinik, Professor Wolfgang Raab, haben dessen Verteidiger einen Freispruch beantragt. Raab habe sich nicht strafbar gemacht, erklärte die Verteidigung am Dienstag.

Die Staatsanwaltschaft hat bereits zehn Monate Haft auf Bewährung gegen den 63-Jährigen Raab beantragt. Nach ihrer Ansicht entstand ein Schaden von 208 000 Euro, weil der Professor in den Räumen der Uniklinik eine Privatambulanz betrieben, den behandelnden Arzt aber aus Mitteln der Universität bezahlt haben soll. Das Düsseldorfer Landgericht will noch an diesem Dienstag das Urteil verkünden.

dpa/lnw