Prozess gegen Erzieherin: Eltern lehnen Einstellung ab

Minden. Im Prozess um den Tod eines Kleinkindes in einer Kindertagespflege in Porta Westfalica haben die Eltern als Nebenkläger die Einstellung des Verfahrens abgelehnt. Nach der Aussage mehrerer Zeugen hatte die Anwältin der heute 38-jährigen Angeklagten am Freitag diesen Schritt vorgeschlagen. Ihre Mandantin sei psychisch schwer angeschlagen und habe ihre berufliche Existenz bereits verloren.

In der privaten Kindertagespflege war im Juni 2015 ein kleiner Junge ums Leben gekommen. Das 16 Monate alte Kind war kopfüber in einen Maurerkübel gefallen und ertrunken. Die Staatsanwaltschaft wirft der Leiterin der Einrichtung in Porta Westfalica vor, ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen zu sein. Sie hat die Frau wegen fahrlässigen Tötung angeklagt. Die 38-Jährige hatte zum Auftakt ihren Fehler eingestanden, das Kind kurz aus dem Auge verloren zu haben. Sie sprach den Eltern ihr Mitgefühl aus. Nach den Plädoyers will das Gericht noch am Freitag ein Urteil sprechen.

dpa/lnw