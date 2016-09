Prozess gegen Bill Cosby soll im Sommer 2017 beginnen

Norristown.

Norristown.

Der Prozess gegen den US-Entertainer Bill Cosby wegen sexuellen Missbrauchs kann voraussichtlich erst im kommenden Sommer beginnen. Richter Steven O'Neill legte bei einer Anhörung in einem Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania den vorläufigen Prozessauftakt auf den 5. Juni 2017, wie US-Medien berichteten. An der Verzögerung sei der «außergewöhnlich überbuchte» Kalender von Cosbys Hauptverteidiger schuld. Bei einer Verurteilung drohen Cosby mehrere Jahre Haft.

dpa