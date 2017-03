Prozess Stiftskreuz: Mutmaßlicher Auftraggeber bestreitet

Münster. Nach der sensationellen Rückführung des Borghorster Stiftskreuzes Anfang des Jahres muss sich seit Mittwoch nun auch der mutmaßliche Auftraggeber des Diebstahls vor Gericht verantworten. Der 42-jährige Mann aus Bremen soll den Tätern rund 50 000 Euro für das fast tausend Jahre alte Reliquienkreuz gezahlt haben. Es war im Oktober 2013 aus der Nikomedes-Kirche im münsterländischen Steinfurt-Borghorst gestohlen worden. Erst durch einen Tipp des nun angeklagten Mannes aus Bremen hatte es Anfang des Jahres überraschend zurückgeführt werden können. Zum Prozessauftakt hat der 42-Jährige seine Verwicklung in den Diebstahl bestritten.

Er habe den Tätern kein Geld gezahlt, sondern nur geholfen, das Kreuz wiederzubeschaffen, hieß es in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung. Das sei ihm auch nur möglich gewesen, weil in seinem Viertel in Bremen viel über den Diebstahl gesprochen worden sei und er die Täter gekannt habe. Das Kreuz selbst habe ihn nie interessiert. Die drei eigentlichen Diebe sind bereits in früheren Prozessen zu Haftstrafen von bis zu fünf Jahren verurteilt worden.

dpa/lnw