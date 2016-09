Prozess: 30-Jähriger soll Verlobte erdrosselt haben

Köln.

Mit einem Küchenhandtuch soll ein 30-Jähriger seine Verlobte erdrosselt haben - am Donnerstag begann gegen ihn vor dem Kölner Landgericht der Prozess wegen Totschlags. Laut Anklageschrift soll der Mann seiner Verlobten nach einem nächtlichen Streit im Mai ein Geschirrtuch um den Hals gelegt, die Enden verknotet und kräftig zugezogen zu haben. Die Frau starb. Ihre Leiche soll der Angeklagte im Keller in einen Teppich und eine Decke eingewickelt haben. Weil die Rechtsanwälte des Angeklagten mehrere Anträge stellten, unterbrach der Richter die Verhandlung, nachdem die Anklage verlesen worden war. Sie wird am kommenden Montag fortgesetzt.

dpa/lnw