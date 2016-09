Proteste gegen Flüchtlingscamp in Calais

Calais.

Mit Blockaden auf der Autobahn haben französische Lastwagenfahrer eine rasche Räumung des Flüchtlingslagers von Calais gefordert. «Wir wollen ein Datum», sagte ein Demonstrant dem Sender BFMTV. Nach Angaben der Präfektur kam es zu kilometerlangen Staus. In dem am Ärmelkanal gelegenen Calais sammeln sich seit Jahren Migranten, die illegal nach Großbritannien gelangen wollen. Immer wieder versuchen sie, etwa mit querliegenden Baumstämmen den Verkehr zu stoppen, um an Bord von Lastwagen zu klettern, die auf dem Weg nach England sind.

dpa