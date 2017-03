Projekt zum Mitmachen

Im Moment verlassen viele Menschen ihre Heimat, meistens weil dort Krieg oder Hunger herrscht. Wenn Menschen an einen anderen Ort ziehen, um dort zu leben – egal aus welchen Gründen – nennt man das Migration. Das gab es eigentlich schon immer. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten etwa viele Menschen ihre alte Heimat verlassen. Später machten sich dann Menschen auf den Weg, um in Deutschland zu arbeiten. Familien aus vielen Ländern der Welt fanden in den vergangenen 70 Jahren ein Zuhause in Deutschland. Und daran will ein großes Projekt in Unna erinnern. Es wird eine Ausstellung im Museum geben, viele Aktionen auf dem Marktplatz, in den Schulen oder auch im Theater. Dabei sollen alle Menschen, die Lust haben, mitmachen. Egal, woher sie kommen. Sie sollen ihre Geschichten erzählen und Gegenstände ins Museum mitbringen, die mit dem Thema „Migration“ zu tun haben. Erwachsene sind genauso eingeladen wie Kinder. Die Erfinder dieses Projekts erhoffen sich, dass am Ende allen klar ist: Es ist schön, dass wir so verschieden sind und dass in unserer Stadt so viele Menschen mit verschiedenen Kulturen zusammenleben.