Probleme für die Müllabfuhr

An der Celler Straße in Oberaden stehen zahlreiche Blaue Tonnen voller Altpapier am Straßenrand. Eigentlich sollten sie bereits in der vergangenen Wochen geleert werden. Aber die Müllabfuhr kam nicht durch, weil parkende Autos dem Müllwagen den Weg auf der schmalen Straße versperrten. Das ist in letzter Zeit häufiger vorgekommen.

Die Stadt will deshalb ein Parkverbot auf der Straße einführen, das gilt, wenn die Müllabfuhr kommt. Die Stadt will das Parken auf der Celler Straße künftig mittwochs, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr verbieten. Das sind die Tage, an denen die Müllabfuhr kommt. Da die Straße sehr eng ist, reichen schon ein paar parkende Autos, um den Müllwagen zu blockieren.

Da es bisher erlaubt ist, auf der Celler Straße zu parken, kann die Müllabfuhr nicht viel machen, wenn sie nicht durchkommt. Wenn das Parkverbot in Kraft tritt, können allerdings auch die Anwohner an den genannten Tagen nicht mehr vor ihrer Tür parken. Aber dafür können sie sicher sein, dass ihre Mülltonnen geleert werden. Damit die Blauen Tonnen, die jetzt noch am Straßenrand stehen, geleert werden, will die Müllabfuhr am Montag eine Sondertour fahren.