Privatwagen mit blinkendem Blaulicht gestoppt

Lübbecke. Einen Autofahrer mit blinkendem Blaulicht auf dem Dach hat die Polizei in der Innenstadt von Lübbecke nahe der Grenze zu Niedersachsen gestoppt. Wie die Ermittler am Donnerstag berichteten, war der 20-Jährige bereits am vergangenen Freitag ins Visier «echter» Polizisten geraten: Sie hielten ihn an und stellten fest, dass das unerlaubte Blaulicht per Magnet auf dem Dach des Privatwagens fixiert war. Einer Zeugenaussage zufolge soll der junge Mann mit eingeschaltetem Blaulicht zuvor auch über eine rote Ampel gefahren sein. Warum der 20-Jährige den Eindruck erwecken wollte, ein ziviles Polizeifahrzeug im Einsatz zu sein, erklärte er laut Polizei nicht. Er muss sich nun wegen des Verdachts auf Amtsanmaßung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsvorschriften verantworten. dpa/lnw