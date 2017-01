Privatbrauerei Veltins erzielt Rekordabsatz

Meschede-Grevenstein. Die Privatbrauerei Veltins hat 2016 so viel Bier verkauft wie noch nie. Der Ausstoß stieg um 2,4 Prozent auf 2,85 Millionen Hektoliter, teilte die Brauerei C. & A. Veltins am Dienstag mit. Neben der Traditionssorte Pils habe auch das Landbier Grevensteiner mit fast 60 Prozent Zuwachs auf 142 500 Hektoliter zu dem Erfolg beigetragen. Das Exportgeschäft überstieg erstmals die Marke von 200 000 Hektoliter. Am Stammsitz im Sauerland werden 105 Millionen Euro bis 2026 investiert werden. Der Startschuss fiel 2015.

Die Brauerei hat 627 Mitarbeiter, über 40 Prozent mehr als noch vor 20 Jahren. Der Umsatz nahm 2016 um 1,9 Prozent auf 315 Millionen Euro zu. Inklusive ihrer Beteiligungen im Getränkefachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in der Logistik kam die Veltins-Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 812 Millionen Euro Gesamtumsatz.

dpa/lnw