Präsident Hollande zu PSA/Opel: «Geburt eines Champions»

Paris. Frankreichs Präsident François Hollande hat die Vereinbarung zur Opel-Übernahme als «Geburt eines europäischen Champions der Automobilindustrie» begrüßt. «PSA, dessen Sanierung heute abgeschlossen ist, beweist mit dieser Operation, dass es jetzt zur Konsolidierung des Autosektors in Europa beitragen kann», teilte der Élysée-Palast am Montag mit. PSA und Opel/Vauxhall könnten so von starken Marken, größeren Innovations- und Produktionskapazitäten sowie einer sich ergänzenden Präsenz auf dem europäischen Markt profitieren.

Der französische Staat habe Recht gehabt, 2014 ins Kapital von PSA eingetreten zu sein, hieß es weiter. Damals war PSA schwer angeschlagen. Der Staat hält heute rund 14 Prozent an dem Konzern.

dpa