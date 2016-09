Mönchengladbach.

Mönchengladbach.

Eine Postbotin ist am Samstagmittag während ihrer Arbeit in Mönchengladbach von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Die 54-Jährige sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als ein 85 Jahre alter Autofahrer sie beim Abbiegen übersah, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt.

dpa/lnw