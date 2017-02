Poseidon-Wasserballer wollen Revanche gegen Duisburg

Hamburg. Die Wasserballer vom SV Poseidon Hamburg kündigen für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den Duisburger SV 98 Revanche an. In der Hinrunde hatten die Norddeutschen mit 6:11 verloren. «Wir wollen siegen und weiter nach oben klettern», sagte Trainer Florian Lemke. Die Partie im Inselparkbad wird um 16.00 Uhr angepfiffen.

Zum Saisonauftakt gegen Duisburg hatte der Aufsteiger nach dem ersten Viertel mit 0:5 zurückgelegen. Danach waren die Hamburger gleichwertig. Deshalb ist Lemke vor dem erneuten Duell zuversichtlich: «Wir haben gezeigt, dass wir gegen ein Spitzenteam wie Duisburg bestehen können.»

Der SV Poseidon liegt nach sechs Saisonspielen mit 6:6 Punkten auf Platz fünf. Duisburg (8:4) ist Dritter.

dpa/lno