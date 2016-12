Popmusik in der Kirche

Der Kirchenmusiker der Friedenskirchengemeinde, Dr. Hans-Christian Tacke, plant für den Sommer zwei große Konzerte mit mehreren Chören und Musikgruppen. Sie sollen am 25. Juni in der Martin-Luther-Kirche in Oberaden und am 9. Juli in der Elisabeth-Kirche in Bergkamen-Mitte eine Pop-Messe aufführen. Das ist eine Mischung von Pop- und Kirchenmusik.

Weil die Aufführung sehr aufwendig ist, müssen die Musiker bald mit dem Proben anfangen. Ein erstes Treffen ist für den 14. Januar geplant.

Das Besondere an dem Chor-Projekt ist nicht nur die ungewöhnliche Mischung der Musik, sondern auch, dass sowohl evangelische als auch katholische Kirchengemeinden beteiligt sind. Die Luther-Kirche ist evangelisch, die Elisabeth-Kirche ist katholisch. Und auch die Musiker und Sänger entstammen beiden Glaubensrichtungen. Und auch Bergkamener Schüler werden bei der Aufführung der Pop-Messe mitmachen. Der Bachkreis, das Schulorchester des Städtischen Gymnasiums, soll die Sänger begleiten. Die Bachkreis-Musiker haben durchaus Erfahrung darin, die Orchesterfassungen von Popmusik-Stücken zu spielen.