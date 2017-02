Poller können abtauchen

Eine Fußgängerzone sollte für Fußgänger gedacht sein. Ohne auf Autoverkehr achten zu müssen, sollten sie dort spazierengehen und sich die Schaufenster der Läden angucken können. Am Lindenplatz in Unna könnte so eine Achtlosigkeit aber gefährlich werden. Denn dort sind auch viele Fahrzeuge unterwegs, obwohl sie dort gar nicht fahren dürfen. Die Fahrer kümmern sich einfach nicht um die Schilder, die dort stehen. Sie fahren durch die Fußgängerzone, um ihren Weg abzukürzen, und gefährden dabei Fußgänger. Ein Politiker aus dem Rathaus hat nun eine Idee: Versenkbare Poller sollen die Durchfahrt unmöglich machen. Versenkbare Modelle wählt er, damit Busse, aber auch Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei durchfahren könne. Normalerweise werden diese Sperrbalken dann ausgefahren, sodass kein Fahrzeug durch eine derart abgesperrte Straße fahren kann. Ein Linienbus aber darf über den Lindenplatz fahren. Damit er es auch kann, würde er ein Funksignal vorausschicken. Kommt der Bus in die Nähe, würden die Poller in der Erde verschwinden, die Fahrt wäre für kurze Zeit frei.