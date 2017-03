Polizisten fanden Rauschgift für eine Viertelmillion Euro

Köln. Die Kölner Polizei hat bei einem mutmaßlichen Drogendealer Rauschgift im Wert von einer Viertelmillion Euro beschlagnahmt. Der Mann war den Ermittlern am Montagnachmittag bei einem Drogenhandel mit zwei anderen Verdächtigen aufgefallen. Bei dem 47-Jährigen fanden sie zunächst zwei Kilogramm Haschisch, wie die Polizei am Dienstag berichtete. In seiner Wohnung entdeckten sie später weitere 46 Kilogramm Haschisch sowie ein Kilogramm Heroin. Alle drei wurden festgenommen und kommen vor dem Haftrichter. dpa/lnw