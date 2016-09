Polizist im Präsidium festgenommen: Misshandlungsverdacht

Aachen.

Aachen.

Wegen mutmaßlicher Misshandlung seiner Frau ist ein 35-jähriger Polizist an seiner Dienststelle in Aachen festgenommen worden. Beamte vollstreckten am Donnerstag einen kurz zuvor ausgestellten Haftbefehl gegen den Mann, wie die Aachener Polizei am Freitag mitteilte. Dem Mann werden Sexual- und Gewaltstraftaten gegen seine Frau bis Frühjahr 2015 vorgeworfen. Die Behörde leitete ein Disziplinarverfahren ein. Der 35-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

dpa/lnw