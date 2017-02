Polizeistreik in Brasilien: Mindestes 90 Tote in fünf Tagen

Vitória. Ein seit Tagen andauernder Polizeistreik in der brasilianischen Großstadt Vitória hat zu einer Welle der Gewalt geführt. In den vergangenen Tagen wurden mindestens 90 Menschen getötet, berichtete das Nachrichtenportal Globo unter Berufung auf die Polizeigewerkschaft. Der öffentliche Nahverkehr fiel aus, Gesundheitszentren und Schulen blieben geschlossen. Immer wieder kam es zu Schießereien, Plünderungen und Überfällen. In der nahe gelegenen Stadt Cariacica wurden drei Polizisten angeschossen. Die Militärpolizisten streiken seit Samstag und fordern höhere Gehälter. dpa