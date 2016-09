Polizeigroßeinsatz in Niedersachsen - Mann durch Schuss verletzt

Lohne.

Ein 33 Jahre alter Mann hat nach einem Streit im niedersächsischen Lohne einen 29-Jährigen durch einen Schuss verletzt und sich anschließend in einer Wohnung verbarrikadiert. Die Polizei ist mit mehreren Spezialeinheiten vor Ort. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Neben den Spezialeinheiten sind 15 Polizeieinsatzwagen, rund 30 Polizeibeamte sowie Rettungswagen vor Ort. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus.

dpa