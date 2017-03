Polizeigewerkschaft fordert Laptops für alle Streifenwagen

Düsseldorf. Die Gewerkschaft der Polizei hat die flächendeckende Ausstattung der Streifenwagen in Nordrhein-Westfalen mit Laptops gefordert. Derzeit würden - etwa nach einem Unfall - die Daten von Hand in einer Kladde festgehalten und später auf der Wache in das Computersystem der Polizei übertragen, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag in Düsseldorf. «Reine Zeitverschwendung» sei das. Eine doppelte Erfassung könne sich die Polizei angesichts der aktuellen Arbeitsbelastung nicht leisten. Die NRW-Polizei verfügt über mehr als 1800 Streifenwagen. Die Gewerkschaft verwies darauf, dass die Polizei in den Niederlanden Laptops in den Streifenwagen habe. Bei einer Gewerkschaftstagung am Donnerstag in Düsseldorf ging es auch um die Ausstattung der Polizisten. dpa/lnw