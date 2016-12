Polizei zieht Feuerwerk-Transporter aus dem Verkehr

Münster. Die Polizei in Münster hat etliche Lastwagen mit Feuerwerkskörpern wegen schwerer Mängel aus dem Verkehr gezogen. Nur 2 von 14 in diesem Monat auf der Autobahn bei Münster kontrollierten Transportern durften weiterfahren, berichtete die Polizei am Mittwoch. 12 Lkw wurden an Ort und Stelle stillgelegt. «Die explosive Ladung der beanstandeten Laster war mangelhaft gesichert und zum Teil auch unverpackt. Zahlreiche Pappkartons waren aufgeweicht, eingedrückt oder durchstoßen», schilderte die Polizei. Dass große Mengen von Silvesterfeuerwerk in kurzer Zeit transportiert werden müssen, gehe wohl auf Kosten der Sicherheit. dpa/lnw