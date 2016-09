Polizei verhindert Auseinandersetzung unter Rockern in Hamm

Hamm.

Hamm. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei im westfälischen Hamm größere Auseinandersetzungen zwischen zwei Rocker-Gruppen verhindert. Sympathisanten und Mitglieder der «Hells Angels» und der «Bandidos» hätten sich nach einem Streit am Montagabend an verschiedenen Orten der Stadt versammelt, teilte die Polizei mit. Mit einem Großaufgebot habe man ein Aufeinandertreffen beider Gruppen verhindern können.

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung, an der unter anderem Mitglieder der «Hells Angels» beteiligt waren. Als Beamte schon vor Ort waren, erschien ein 20 Jahre alter Unterstützer der «Bandidos». Ein 32 Jahre alter Supporter der «Hells Angels» rannte schreiend auf ihn zu und verpasste ihm einen Faustschlag. Die Beamten gingen dazwischen und verhinderten eine Eskalation des Streits, ließen den 32-Jährigen dann aber wieder gehen. Kurze Zeit später zerstörte er mit einem Unbekannten zwei Scheiben am Vereinsheim der «Bandidos». Daraufhin gab es mehrere Rocker-Ansammlungen in der Stadt.

Die Beamten nahmen den 32-Jährigen schließlich doch noch in Gewahrsam und leiteten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Die Hintergründe des Streits waren unklar.

dpa