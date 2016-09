Polizei sucht höflichen Räuber

Bochum.

In einer ausgesprochen höflichen Art hat ein Unbekannter im Ruhrgebiet zehn Raubüberfälle auf Discounter-Filialen begangen. In den vergangenen zwei Jahren soll derselbe maskierte Mann zehn Mal morgens an den Laderampen der Discounter einen Fahrer bei der Anlieferung aufgelauert haben. Er bedrohte die Mitarbeiter mit einer Pistole und fesselte sie anschließend mit Kabelbindern. Die Opfer sagten aus, dass der Räuber oftmals ruhig, freundlich und höflich vorgegangen sein - im Ansatz gar fürsorglich, wie die Polizei Bochum mitteilte. «Bei mehreren Taten fragte der Täter seine überfallenen Opfer, ob die Fesselung nicht zu stramm sei», sagte ein Sprecher.

