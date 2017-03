Polizei stellt Suche nach Marcel H. ergebnislos ein

Herne/Wilnsdorf. Die Polizei hat die Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindermörder Marcel H. in Wilnsdorf im Siegerland eingestellt. Es lägen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass sich der 19-jährige im Kreis Siegen-Wittgenstein aufhalte, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Die Polizei war zuvor mehrere Stunden lang mit einem großen Aufgebot rund um einen Autohof im Einsatz. In der Nacht zum Donnerstag hatten sich Zeugen gemeldet, die den mutmaßlichen Mörder des neunjährigen Jaden aus Herne dort gesehen haben wollten. dpa/lnw