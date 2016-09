Polizei plant Schutzzone für Kölner Dom an Silvester

Köln.

Der Kölner Dom soll in der nächsten Silvesternacht mit Zäunen geschützt werden, dabei aber erreichbar bleiben. Das sehe ein Sicherheitskonzept der Polizei vor, berichtete am Mittwoch Dompropst Gerd Bachner. Die Polizei kündigte für den Nachmittag (14.30 Uhr) eine Pressekonferenz dazu an. Als erstes hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» über die Pläne berichtet. Letztes Jahr war es in der Silvesternacht vor dem Dom massenhaft zu Straftaten gekommen. Entsetzen hatten vor allem die sexuellen Übergriffe auf Frauen ausgelöst.

dpa/lnw