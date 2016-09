Polizei plant Schutzzone für Kölner Dom - Zaun an Silvester

Köln.

Der Kölner Dom soll in der nächsten Silvesternacht mit Zäunen geschützt werden. In einem Umkreis von 80 Metern würden Zugangskontrollen eingerichtet, die jeder passieren dürfe, der keine Feuerwerkskörper bei sich habe, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Der Bahnhofsvorplatz solle aber nicht eingezäunt werden. Die Polizei werde mit einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften dafür sorgen, dass sich Vorkommnisse wie beim letzten Silvester nicht wiederholen könnten, sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies. Damals war es in dem Bereich massenhaft zu Straftaten gekommen.

dpa