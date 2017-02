Polizei nimmt nach Bluttat in Ahaus 27-Jährigen fest

Ahaus. Nach der tödlichen Messerattacke auf eine junge Frau in Ahaus im Münsterland hat die Polizei den mutmaßlichen Täter auf der Flucht in der Schweiz festgenommen. Der 27-jährige Asylbewerber sei in Basel verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Münster mit. Er steht unter Verdacht, die 22 Jahre alte Frau in der Nacht zum Samstag auf offener Straße mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Sie verblutete später im Krankenhaus. Die Frau hatte sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert. Ob sich Täter und Opfer daher kannten, ist für die Ermittler noch unklar. dpa