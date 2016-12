Polizei: George Michaels Todesursache weiter unklar

London. Eine Obduktion der Leiche des an Weihnachten gestorbenen britischen Sängers George Michael hat keine Erkenntnisse über die Todesursache gebracht. Das teilte die britische Polizei mit. Weitere Tests würden durchgeführt. Mit Ergebnissen sei aber erst in einigen Wochen zu rechnen. Der Tod des Popstars werde weiterhin als ungeklärt behandelt, aber nicht als verdächtig. George Michael war nach Angaben seines Publizisten an Weihnachten «zu Hause friedlich entschlafen». Sein Manager Michael Lippman sprach von Herzversagen. dpa