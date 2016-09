Politologe: Rot-Rot-Grün könnte AfD mit guter Politik «entzaubern»

Berlin.

Eine gut kooperierende rot-rot-grüne Regierung in Berlin könnte nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Professor Hajo Funke die AfD in der Hauptstadt «entzaubern». «SPD und CDU haben es gemeinsam nicht geschafft, die Probleme in Berlin zu lösen: den BER, die Flüchtlingskrise und steigende Mieten», sagte Funke der dpa. «Die AfD hat es geschafft, das Sich-Vernachlässigt-Fühlen durch Aggressionen gegen Flüchtlinge und soziale Ängste aufzuladen. Wenn SPD, Linke und Grüne es hinbekommen, eine gute Sozial-, Flüchtlings- und Wohnungspolitik zu machen, könnten sie die AfD entzaubern.»

dpa