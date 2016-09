Politikexperte: SPD und Union können nur separat Erfolg haben

Berlin.

Nach den massiven Verlusten für SPD und Union bei der Berlin-Wahl geht der Politikwissenschaftlers Nils Diederich davon aus, dass es im Bund zu einem Lagerwahlkampf kommen wird. «Ich denke, dass gerade die Neusortierung in rechts und links und die Abneigung gegen große Koalitionen im Bund auch zunehmen wird», sagte der Experte der FU in Berlin der dpa. Beide Parteien mussten bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus schwere Verluste hinnehmen: Die SPD ging zwar als stärkste Kraft hervor, fuhr aber mit 21,6 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis ein. So auch die CDU mit 17,6 Prozent.

dpa