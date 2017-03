Politiker von «Die Partei» zusammengeschlagen

Radevormwald. Nach einer Prügel-Attacke auf einen Politiker der Satire-Partei «Die Partei» ermittelt nun der Kölner Staatsschutz. Der 29-Jährige war in der Nacht zum vergangenen Samstag von zwei Männern in Radevormwald zusammengeschlagen und schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Einen der beiden Täter glaubt der Politiker erkannt zu haben. Die Polizei ordnet den Mann der rechten Szene zu und geht von einer politisch motivierten Tat aus.

Der 29-jährige Politiker tritt im Mai für die Satire-Partei von Martin Sonneborn bei der Landtagswahl an. Außerdem engagiert er sich in einem antifaschistischen Bündnis. Die «Rheinische Post» hatte zuerst über den Angriff berichtet.

dpa/lnw