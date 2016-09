Politik in Sorge um Stahlstandort Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf.

Düsseldorf. Angesichts von Tausenden gefährdeten Arbeitsplätzen in der Stahlindustrie will die NRW-Landesregierung in Berlin und Brüssel weiter Druck für faire Wettbewerbsbedingungen machen. Das betonte Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Die Stahlindustrie spiele eine wichtige Rolle für das bevölkerungsreichste Bundesland, man stehe eng an der Seite der Stahlarbeiter. Überkapazitäten auf den internationalen Märkten, vor allem in China, Dumpingspreise und EU-Pläne zur Reform des CO2-Emissionshandels seien seit längerem als Problem bekannt. Erste Strafzölle gegen China seien erhoben worden, es brauche aber in vielen Punkten ein höheres Tempo, forderte Duin.

Die Reformpläne der Europäischen Kommission würden nach CDU-Einschätzung zu weiteren Produktionsverlagerungen nach China, Indien der Russland führen. Das werde sich auch klimapolitisch «katastrophal» auswirken. SPD und Grünen betonten, mit 47 600 Beschäftigten sei mehr als die Hälfte der Stahlarbeiter bundesweit in NRW tätig.

dpa/lnw