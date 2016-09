Pohjanpalo kann gegen Moskau auf Startelf-Debüt hoffen

Leverkusen.

Leverkusen. Joel Pohjanpalo kann in der Champions League auf sein Startelf-Debüt für den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hoffen. «Joel ist ein Spieler, der von Anfang an spielen kann. Die letzten Spiele haben ihm zusätzliches Selbstvertrauen gegeben», sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt vor dem Auftakt in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen den russischen Meister ZSKA Moskau.

In den zwei bisherigen Bundesliga-Partien war Pohjanpalo nur Einwechselspieler und hatte mit seinem spektakulären Hattrick zum 3:1-Erfolg gegen den Hamburg SV am vergangenen Samstag einen Saison-Fehlstart der Leverkusener abgewendet.

Ob der Finne, der am Dienstag seinen 22. Geburtstag feierte, von Beginn an aufläuft, will Schmidt kurzfristig entscheiden. «Auszuschließen ist natürlich nichts. Ich denke über alle nach, was die Aufstellung angeht», sagte der Coach, der zudem wieder mit Kevin Volland planen kann. Der Angreifer hat einen Fingerbruch auskuriert. «Er ist noch nicht bei 100 Prozent, fühlt sich aber im Training sicher und ist ein Kandidat für den Kader», erklärte Schmidt am Dienstag.

Gegen Moskau will der Werksclub den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale legen. «Es ist ein Ziel, die Gruppe zu überstehen. Dafür wollen wir erstmal drei Punkte sammeln. Das würde Rückenwind für die weiteren Spiele bringen», meinte Mittelfeldspieler Lars Bender.

