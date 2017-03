Podolski Kapitän beim Abschiedsspiel: Drei Stars fehlen

Dortmund. Lukas Podolski wird die Fußball-Nationalmannschaft bei seinem Abschiedsspiel gegen England als Kapitän anführen. Das kündigte Bundestrainer Joachim Löw einen Tag vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund an. Podolski bestreitet gegen die Three Lions sein 130. und letztes Länderspiel und reagierte auf Löws Ankündigung erfreut: «Sensationell», sagte der 31-Jährige am Dienstag im Deutschen Fußballmuseum.

Nach Torwart Manuel Neuer muss Löw gegen England auf drei weitere angeschlagene Spieler verzichten. Mesut Özil und Julian Draxler haben Oberschenkelprobleme, Mario Gomez Probleme im Adduktorenbereich. Konkrete Aussagen zu seiner Formation machte der Bundestrainer noch nicht.

dpa