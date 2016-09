Podolski-Abschied im Frühjahr 2017 gegen England

Düsseldorf/Dortmund.

Düsseldorf/Dortmund. Das Abschiedsspiel für Lukas Podolski aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft findet im März 2017 in Dortmund gegen England statt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Deutschen Fußball-Bundes. Endgültig bestätigt werden müssen Termin und Gegner allerdings noch vom DFB-Präsidium.

Podolski hatte im August nach 129 Länderspielen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Wegen einer Fußverletzung hatte er nicht wie Bastian Schweinsteiger beim 2:0 am Mittwochabend in Mönchengladbach gegen Finnland seinen Abschied feiern können. Bundestrainer Joachim Löw hatte beiden Weltmeistern einen letzten Einsatz in einem Testspiel zugesagt.

Die DFB-Elf startet damit wie in diesem Jahr auch 2017 mit einem Test gegen die «Three Lions» in das Länderspieljahr. Am 26. März hatte es in Berlin ein 2:3 gegen England gegeben. Die Partie im kommenden Jahr dürfte in der Woche des WM-Qualifikationsspiels am 26. März in Baku gegen Aserbaidschan stattfinden.

dpa/lnw