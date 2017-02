Plädoyers im Mordprozess gegen 24-Jährigen erwartet

Bremen. Im Prozess gegen einen 24 Jahre alten Mann wegen Mordes werden heute vor dem Bremer Landgericht die Plädoyers erwartet. Dem Angeklagten werden insgesamt vier Taten im Februar 2016 zur Last gelegt, nicht nur ein Mord, sondern auch ein Mordversuch und schwerer Raub.

Am 20. Februar soll der Mann in Bremerhaven bei einem Einbruch von einem Mann überrascht worden sein. Laut Anklage schlug er vermutlich mit einer Axt auf den Kopf seines Opfers ein, das wegen der schweren Verletzungen zwei Monate später starb. Bei weiteren Taten verletzte er unter anderem einen 77-jährigen Mann mit einem Messer. Am Freitag wird das Urteil erwartet.

dpa/lni