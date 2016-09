Plädoyer im Prozess gegen mutmaßlichen IS-Terroristen

Düsseldorf.

Düsseldorf. Nach einem halben Jahr Prozessdauer nähert sich das Verfahren gegen den mutmaßlichen IS-Terroristen Kerim Marc B. dem Ende. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht kündigte überraschend noch für heute das Plädoyer der Bundesanwaltschaft an.

Mit einer Kalaschnikow und Handgranaten soll der gebürtige Dortmunder in den Reihen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft haben. Der Prozess gegen ihn hatte am 2. März begonnen.

Der Angeklagte hatte zwar gestanden, sich dem IS angeschlossen zu haben, will aber nicht an Kämpfen teilgenommen haben. Er ist in Kranenburg am Niederrhein aufgewachsen und hatte zuletzt in Düsseldorf gewohnt.

dpa/lnw