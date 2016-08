Piratenpartei-Chef nun Bundesvorsitzender

Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. Die Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen braucht einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Landeschef Patrick Schiffer wurde am Samstag im niedersächsischen Wolfenbüttel von einem Bundesparteitag zum Bundesvorsitzenden gewählt. Er setzte sich mit 59,2 Prozent der Stimmen gegen vier Mitbewerber durch. Anschließend gab er den Landesvorsitz auf. Der Düsseldorfer Medien-Designer, ein Cousin des Top-Models Claudia Schiffer, war seit 2013 Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, wo die Piratenpartei im Landtag sitzt.

Als Bundesvorsitzender will Schiffer der in der Wählergunst abgestürzten Partei zu einem politischen Comeback verhelfen. Er kritisierte beim Bundesparteitag, die Piraten hätten sich bisher unter Wert verkauft und mit ihren Werten und Ideen nicht überzeugt. Das solle sich nun ändern.

Die Partei hat nach ihren spektakulären Erfolgen von 2011 bei Wahlen eine Niederlage nach der anderen kassiert. Derzeit ist sie außer in NRW noch in den Landtagen in Berlin, Schleswig-Holstein und im Saarland vertreten. Allerdings droht den Piraten bei der Landtagswahl in NRW im Mai kommenden Jahres ein Debakel. In den Wahlumfragen in diesem Jahr wurden sie gar nicht mehr mit einer Prozentzahl ausgewiesen. Davor lagen sie lange Zeit bei 1 bis 2 Prozent.

dpa