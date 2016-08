Piossek wechselt vom 1. FC Kaiserslautern zum SC Paderborn

Kaiserslautern.

Kaiserslautern.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trennt sich von Marcus Piossek. Der Mittelfeldspieler wechselt zum Drittligisten SC Paderborn, wie beide Vereine am Mittwoch bekanntgaben. Der 27-Jährige war im Sommer 2015 von Preußen Münster in die Pfalz gekommen, konnte sich aber bei den Roten Teufeln nicht richtig durchsetzen. Piossek wurde in neun Zweitligaspielen, einem DFB-Pokalspiel und drei Partien der U23 eingesetzt.

dpa