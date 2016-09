Pina Bausch Tanztheater will weniger touren

Wuppertal.

Wuppertal. Das Tanztheater Pina Bausch will künftig die Gastspiele reduzieren und sich stärker auf die Pflege des Repertoires und neue Formate konzentrieren. Das kündigte der Geschäftsführer des Tanztheaters Wuppertal, Dirk Hesse, am Donnerstag an. In der Spielzeit 2016/17 werde die Compagnie keine neuen Stücke anderer Choreographen einstudieren, so wie es vergangenes Jahr der Fall war. Stattdessen werde die 35-köpfige Compagnie aber das seit dem Jahr 2000 nicht mehr gespielte Stück «Arien» neu einstudieren und im Mai 2017 in Wuppertal aufführen. Das komme vom Aufwand her einer Uraufführung gleich, sagte Hesse.

Das Tanztheater befindet sich in einer Übergangsphase. Im Mai 2017 tritt die neue Intendantin Adolphe Binder ihr Amt in Wuppertal an. In dieser Saison stehen insgesamt 74 Vorstellungen des Tanztheaters mit elf Werken auf dem Spielplan, davon 30 Auftritte in Wuppertal.

dpa/lnw