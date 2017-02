Pils vor Altbier-Brauerei in Flughafen-Werbefilm

Düsseldorf. Ein Werbefilm des Düsseldorfer Flughafens überwindet strenge Grenzen zwischen Bierwelten: In dem Streifen werden Altbier und helles Pils vor einer Brauereigaststätte in Düsseldorf getrunken. Ein Sprecher des drittgrößten deutschen Flughafens erklärte am Freitag, die Szene mit Pils und Altbier sei ein Symbol dafür, dass der Airport Menschen zusammenbringe. Für den Dreh mit dem Pils vor der Altbierkneipe sei netterweise eine Ausnahme gemacht worden. In der Traditionsbrauerei, wo der Clip spielt, wurde der Vorfall jedenfalls nicht bierernst genommen: «Da kann man nichts machen, außer schmunzeln», sagte «Uerige»-Chef Michael Schnitzler der «Bild»-Zeitung. Die «Bild»-Zeitung hatte zuerst berichtet. dpa/lnw