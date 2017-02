Pilot stürzt auf Weg in die Heide im Nebel ab

Extertal. Auf dem Weg nach Hodenhagen im Heidekreis ist ein Leichtflugzeug kurz vor der niedersächsischen Landesgrenze im Nebel abgestürzt. Der 62 Jahre alte Pilot wurde bei dem Unfall am Sonntag im nordrhein-westfälischen Extertal schwer verletzt. Sein Flugzeug brach auseinander und wurde völlig zerstört, nachdem es gegen einen Baumwipfel geprallt war, sagte ein Sprecher der Polizei in Detmold. Wegen des schlechten Wetters wollte der Pilot seinen Flug von Frankfurt nach Hodenhagen aus Sicherheitsgründen unterbrechen. Zu dem Unglück kam es dann in einem Waldgelände. dpa