Pferd stirbt bei Feuer auf Gelände der Trabrennbahn

Recklinghausen.

Bei einem Brand in einem Stall in Recklinghausen ist ein Pferd ums Leben gekommen. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände der Trabrennbahn im Stadtteil Hillerheide ausgebrochen, wie die Feuerwehr in Recklinghausen mitteilte. Die Flammen hatten von einem brennenden Pferdeanhänger bereits auf den benachbarten Stall übergegriffen, als die Feuerwehr eintraf. Zusammen mit der Besitzerin konnten die Feuerwehrleute ein weiteres Pferd aus dem Stall retten. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

dpa/lnw