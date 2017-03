Petkovic in Indian Wells weiter - Nun Duell gegen Kerber

Indian Wells. Andrea Petkovic ist in einem deutschen Duell erste Gegnerin für Angelique Kerber beim Tennis-Turnier in Indian Wells. Die Darmstädterin profitierte beim Stand von 6:0, 2:0 von der Aufgabe ihrer US-Gegnerin Vania King. Kerber hatte beim Turnier in der kalifornischen Wüste in der ersten Runde ein Freilos. Schon vor dem Duell gegen Fed-Cup-Teamkollegin Petkovic ist klar, dass die Kielerin wegen des Verzichtes von Serena Williams die Amerikanerin wieder als Weltranglisten-Erste ablöst. dpa