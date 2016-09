Per Haftbefehl gesuchter Straftäter betrunken aufgegriffen

Dortmund.

Dortmund. Einem 25 Jahre alten Straftäter, der per Haftbefehl gesucht wurde, ist sein Alkoholkonsum zum Verhängnis geworden: Beamte der Bundespolizei hatten den Mann am Samstagabend sturzbetrunken in einem Zug am Dortmunder Hauptbahnhof aufgegriffen, nachdem es Bahnarbeitern nicht gelungen war, ihn aufzuwecken, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Auf der Wache stellte sich heraus, dass der 25-Jährige vor über einem Jahr wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden war. Während der Durchsuchung griff er zwei Polizisten an und verletzte beide leicht.

Da der Mann kein Bargeld bei sich hatte, sollte er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Weil er aber zu stark alkoholisiert war und zudem der Verdacht bestand, er könne zusätzlich synthetische Drogen konsumiert haben, wurde er zunächst in ein Justizkrankenhaus gebracht. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren wegen Widerstands ein.

dpa/lnw