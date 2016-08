Paten für die Spielplätze

Die Stadt Bergkamen unterhält insgesamt 44 Spielplätze für ihre kleinen Bürger. Verantwortlich für die Plätze und den Zustand der Geräte ist das Jugendamt. Dort kümmert sich Christian Scharwey aus dem Kinder- und Jugendbüro um die Spielplätze. Aber er schafft es natürlich nicht, regelmäßig auf allen 44 Plätzen nach dem Rechten zu schauen.

Deshalb bedient er sich der Hilfe von Spielplatzpaten. Das sind erwachsene Bergkamener, die sich ganz besonders um einen Spielplatz kümmern. Sie tun das freiwillig und ohne Bezahlung, also ehrenamtlich. Derzeit gibt es etwa 15 Spielplatzpaten. Also gibt es in Bergkamen noch eine ganze Reihe von Spielplätzen, um die sich kein freiwilliger Pate kümmert. Deshalb will das Jugendamt jetzt neue Paten werben. Es will bald ganz gezielt Gruppen und Vereine ansprechen, deren Mitglieder als mögliche Spielplatzpaten in Frage kommen.

Derzeit engagieren sich zum Beispiel Eltern als Paten, deren Kinder die Spielplätze nutzen. Aber wenn die Kinder aus dem Spielplatzalter heraus sind, endet meist auch das Engagement der Eltern. Es gibt aber auch Anwohner von Spielplätzen, die sich dauerhaft als Paten engagieren.